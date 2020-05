Cyril Lignac pré-déconfiné & fiancé; Kim Kardashian ne veut plus s’occuper des enfants, Kanye leur préfère sa fortune; Rihanna boit, Ashton Kutcher & Mila Kunis trinquent (les audiences de Cyril Hanouna aussi); Lorie enceinte malgré l’endométriose

Cyril Lignac et Deborah réunis

Après deux mois en solitaire à Paris, Cyril Lignac (42 ans) a retrouvé sa compagne Deborah (41 ans) qui l'a rejoint dans la capitale (photos dans Voici). Au passage, on note que Cyril a été pré-déconfiné car il a retrouvé Déborah le 7 mai alors que le déconfinement était le 11 mai et qu’elle était a largement plus de 100km.

Elle était, en effet, restée sous le soleil de Saint-Tropez avec ses trois enfants, son teint hâlé le prouve. Par contre, Cyril, lui, est très pâlot. Ces retrouvailles vont redonner de l'optimisme à Cyril, on parle de fiancailles mais Public s'avance peut-être un peu en titrant "En route pour le mariage" avec une photo des deux amoureux faisant leur footing, à Paris, sur le Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel...

Kim et Kanye Kardashian : la crise

Elle n'en peut plus, Kim Kardashian est fatiguée par le confinement avec son mari, et ses quatre enfants (North, 6 ans, Saint, 4 ans, Chicago, 2 ans, et Psalm, 1 an). Elle a loué une maison, au bord de la mer, à Malibu, aux portes de Los Angeles. Elle peut donc marcher paisiblement sur le sable (photo dans Voici) Pendant le confinement, elle a déclaré "Je fais la lessive, la cuisine, et même l'institutrice". Public résume abruptement la situation : "Rien ne va plus avec Kanye". Ce dernier qui a intégré, en avril, la liste des milliardaires établies par le magazine américain Forbes "ne pense qu'à étendre son empire. Il prépare la prochaine collection de Yeezy, sa marque de vêtements et de chaussures et "ses enfants sont loin d'être sa priorité.". Bref, pour Closer "Ils sont en pleine crise conjugale" .

Rihanna boit

Comme chacun le sait, Fenty Beauty by Rihanna est la marque de cosmétiques, de maquillage, lancée en 2017 par la chanteuse avec l'aide du groupe français LVMH. Rihanna a présenté sa nouvelle gamme de fard à joue, Cheeks Out Cream Blushes, en jouant avec deux membres de son équipe à "Shots and Swatches" : en clair en buvant un shot d'alcool à chaque fois qu'elle présentait un nouveau produit, et comme il y en a une dizaine... La vidéo qu'elle a diffusé montre qu'elle était en forme à la fin de la séance.

Mila Kunis et Ashton Kutcher trinquent

Mila Kunis (36 ans) et Ashton Kutcher (42 ans), le couple marié depuis 2015, boit un peu, mais c'est pour la bonne cause. Ils ont lancé l'idée d'un "quarantineWine" un "vin de quarantaine" : tous les bénéfices seront versés pour aider la recherche contre le Covid-19. La vidéo de l'annonce de lancement a déjà été vue plus 3,5 millions de fois sur Instagram. "L'une des choses que nous faisons le soir chez nous, enfermés... c'est des rendez-vous virtuels avec des amis et l'une des choses que nous aimons faire c'est boire... partager un verre de vin et se retrouver", a expliqué Ashton Kutcher. Le vin qu'ils ont choisi est un pinot noir : il est vendu 50 dollars, la paire de 2 bouteilles.

Rien ne va plus pour Hanouna

Après avoir tenté une émission quotidienne en confinement a du abandonner : "Ce soir chez Baba" n'attirait que 500.000 téléspectateurs. Les scores de TPMP sont très loin... Il n'a rien trouvé de mieux que de ressortir une vieille idée : relancer "A prendre ou à laisser !" quinze après remarque Voici. Pas génial en temps de crise "Un candidat espérait gagner 250.000 euros et repart finalement avec cotons-tiges". Pas drôle en effet si le candidat a des problèmes financiers, car il n'y a pas de lot de consolation

Lorie enceinte

A 38 ans, la chanteuse et actrice Lorie est enfin enceinte. Une bonne nouvelle pour Lorie, et Yann Dernaucourt, son compagnon que l'on voit, très amoureux (4 pages dans Closer). C'est elle-même qui avait révélé en octobre 2018 qu'elle souffrait d'endométriose, ce qui réduisait considérablement ses chances d'être enceinte.

Brad Pitt vers la fin du célibat ?

L'actrice Alia Shawkat (31 ans) est-elle la nouvelle compagne de Brad Pitt (56 ans). En tout cas ils passent beaucoup de temps ensemble. D'autant plus facilement qu'ils habitent à dix minutes l'un de l'autre. Alia vient donc voir Brad à vélo selon un proche qui en a parlé à l'hebdomadaire US Weekly, cité par Voici. Ses visites seraient quasi quotidiennes selon Public.

Laeticia Hallyday solitaire à L.A.

Privée de son homme, resté en France, Laeticia Hallyday doit trouver le temps long après trois mois sans le voir. Dans Voici, on la voit seule, avec ses filles sur le parking d'un supermarché. Pascal son compagnon, lui, s'est retrouvé confiné avec leur bande d'amis dans le Sud-Ouest. Puis il est rentré à Paris pour rouvrir le service de livraison de ses deux restaurants. Les frontières étant toujours fermées, elle va sans doute, devoir patienter encore quelques semaines. Et soupire Public, Laeticia ne peut même pas aller paresser sous le soleil de Saint-Barth, nettement plus intime que la banlieue de Los Angeles.

Un projet de film contrarie Laura et Laeticia

Pour une fois Laeticia serait d'accord avec Laura pour critiquer le projet de tournage d'un film montrant la vie de Johnny, réalisé par Olivier Marchal, qui était un ami de Johnny. Sur Instagram, Laura s'est dite "stupéfaite " de ne pas avoir été prévenue ou consultée. Elle pensait peut-être que Laeticia soutenait l'opération comme l'a écrit Le Figaro. Mais Laeticia a publié un communiqué démentant sèchement avoir été informée de ce projet raconte Closer. Elle dément aussi avoir donné son accord, et avoir accepté de "mettre à disposition tout ce que Johnny gardait dans sa maison de Marnes-la-Coquette".

Iris Mittenaere et Diego : tout va bien

On disait qu'il y avait de la tension entre eux, qu'Iris Mittenaere et Diego El Glaoui supportaient mal d'être confinés ensemble. Elle disait même "Parfois, il a envie de me jeter par la fenêtre". Tout a changé si l'on en croit Public : le 6 mai, sur Instagram, elle évoque l'aménagement de leur prochain appartement. Puis le 11 mai, Iris publie, toujours sur Instagram, une photo de la bague (or et pierres précieuses) que Diego lui a offert le 25 janvier, le jour de ses 27 ans.

Le régime d'Adele

La semaine dernière Closer montrait une photo d'Adele, méconnaissable : la chanteuse a perdu... 45 kilos. Si vous ne l'avez pas vue, Public montre une photo d'Adele avant (enfin soyons précis la photo a été prise en 2011), et une autre maintenant. Spectaculaire, on ne la reconnaît pas. Mais ni Closer, ni Public ne donnent de détail sur le régime qu'a suivi Adele. Dommage. Paris Match, en retard d'une semaine comme Public, montre aussi la photo d'Adele amaigrie.

Coronavirus : Juliette Binoche dénonce des complots

Le 6 mai dernier, l'actrice Juliette Binoche dénonce, sur Instagram, des conspirations. Elle critique les mesures de suivi envisagées pour les patients atteints par le coronavirus "Ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux (...) Les vaccins qu'il préparent en font partie". Elles dénonce aussi les opérations du milliardaire Bill Gates qui voudrait "mettre une puce" sous la peau de tout le monde. Avant de proclamer son opposition à la future norme de téléphonie mobile 5, sans autre explication, au grand étonnement de certains de ses abonnés comme le remarque Closer.

Louane maman

C'est fait ! Paris Match annonce que la chanteuse Louane a mis au monde une petite fille, la semaine dernière. A 23 ans, la voici maman avec l'heureux papa, Florian Rossi, 29 ans. Leur fille s'appelle Isabel, en hommage à la mère de Louane, morte du cancer en 2014.

Guillaume Canet a failli se suicider

L'acteur et réalisateur Guillaume Canet confie qu'il a été tenté de se suicider il y a une dizaine d'années. Il avait été touché par une paralysie du visage qui l'avait amené à prendre de la cortisone à haute dose. Un jour n'ayant pas dormi depuis 72 heures, il était vraiment à bout, et pensait à mettre fin à ses jours. C'est un médecin qui a su lui expliquer ce qui se passait et comment sortir de ce cauchemar comme il l'a raconté sur Instagram. A l'époque, il partageait, pourtant, déjà sa vie avec Marion Cottilard.