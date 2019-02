Astéroïdes, débris spatiaux, éruptions solaires : les projets de l’ESA pour protéger la Terre ; Surprise : l'atmosphère terrestre s'étend bien au-delà de la Lune

Astéroïdes, débris spatiaux, éruptions solaires : les projets de l’ESA pour protéger la Terre

Devenus indispensables dans notre quotidien, les systèmes spatiaux sont confrontés aux risques croissants de collision avec des débris mais ils sont aussi sensibles aux phénomènes météorologie spatiaux. En Europe, l'Agence spatiale européenne (ESA) s'est dotée d'un programme ambitieux de surveillance du ciel. Avec Nicolas Bobrinsky, le responsable du programme de veille spatiale (SSA) à l'ESA fait le point sur les moyens dont dispose l'agence et les projets en cours pour améliorer cette surveillance.

RemoveDebris teste un harpon pour capturer un débris spatial

Pour la première fois, un harpon a été utilisé dans l'espace pour saisir un panneau simulant un débris spatial. Cette démonstration réussie a été réalisée par le satellite RemoveDebris qui avait réussi à capturer un débris à l'aide d'un filet lors d'une autre expérience. Ce satellite, conçu pour tester en orbite plusieurs scénarios et technologies capables de désorbiter des débris spatiaux, en a terminé avec ces démonstrations. Afin qu'il ne devienne pas lui aussi un débris, il utilisera une voile de traînée pour accélérer son retour sur Terre et sa destruction dans l'atmosphère terrestre.

Hubble observe les mystérieuses tempêtes sur Uranus et Neptune

Uranus et Neptune possèdent des atmosphères étonnantes, tout comme Jupiter et Saturne. Le télescope Hubble est utilisé périodiquement pour surveiller l'état de ces atmosphères et pour aider à en percer les secrets.

Surprise : l'atmosphère terrestre s'étend bien au-delà de la Lune

À partir des données recueillies par la mission Soho, une équipe franco-russe a calculé que l'atmosphère s'étendait jusqu'à 630.000 kilomètres au-delà de la Terre ! Elle engloberait donc la Lune. Jean-Loup Bertaux, directeur de recherche émérite au CNRS et ancien responsable du photomètre qui a acquis les données en question, nous explique cette découverte plutôt surprenante.

Hayabusa-2 a réussi à prélever des échantillons sur l'astéroïde Ryugu

Après plusieurs semaines de préparation, la sonde Hayabusa-2 a réalisé hier une manœuvre complexe pour aller au contact de l'astéroïde et prélever de la matière de Ryugu. Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et membre de l'équipe scientifique de la mission nous a confirmé le succès de cette manœuvre. De la matière de Ryugu a bien été prélevée mais sans que l'on sache combien.

