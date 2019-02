Des scientifiques réfléchissent à une station spatiale à l'intérieur d'un astéroïde ; Ariane 6 : la Cour des comptes épingle le nouveau lanceur

Des scientifiques réfléchissent à une station spatiale à l'intérieur d'un astéroïde

Trois astrophysiciens de l'université de Vienne, en Autriche, ont étudié la faisabilité d'installer une station spatiale dans une mine ou une cavité naturelle d'un astéroïde. Une étude tout à fait sérieuse qui montre que cela est possible pour peu que certaines conditions soient respectées. Cette station serait utile à une petite colonie d'humains envoyés miner et prospecter un astéroïde. Des scientifiques et des voyageurs immobiles pourraient également y trouver leur compte.

Ariane 6 : la Cour des comptes épingle le nouveau lanceur

Dans son rapport annuel, la Cour des comptes, qui contrôle le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics, s'est intéressée au programme Ariane 6. Elle note que ce lanceur pourrait ne pas être suffisamment compétitif à très court terme et préconise, notamment, une évolution rapide. Si l'analyse globale de la Cour des comptes est bonne, nous avons jugé certains commentaires comme des approximations (des raccourcis) et contrevérités que nous souhaitons expliquer.

La Nasa dit au revoir au rover Opportunity, sur Mars depuis 15 ans

Il semble que le rover Opportunity, qui a bravé de nombreux obstacles durant ses 15 années d'exploration et a dépassé toutes les attentes des ingénieurs et des scientifiques, se soit endormi pour toujours dans la vallée de la Persévérance où il était immobilisé depuis la tempête globale de l'été dernier. Durant toutes ces années, l'intrépide et infatigable Oppy n'a eu de cesse de nous émerveiller, de nous étonner tout en nous dévoilant le passé géologique de Mars.

Sans une supernova, la Terre serait une planète océan

Un modèle de formation des planètes, nourri par les données de l'astrophysique nucléaire et de la cosmochimie, suggère que si les planètes rocheuses de notre Système solaire sont si pauvres en eau, c'est que les planétésimaux qui les ont formées ont été déshydratés par chauffage car ils contenaient un isotope radioactif produit par une supernova. Sans elle, la Terre aurait contenu tellement d'eau qu'elle serait devenue une planète océan.

La Nasa visite une île née il y a 4 ans : un petit bout de Mars

Que peut bien faire la Nasa sur une île perdue dans l'océan Pacifique sud ? Étudier la Terre... et Mars, bien sûr ! Sortie de l'eau il y a seulement quatre ans, Hunga Tonga-Hunga Ha'apai est peut-être en effet un petit bout de la Planète rouge, quelques milliards d'années dans le passé. Dan Slayback, du Nasa Goddard Space Flight Center, a exploré cette île en octobre 2018. Il nous fait part de sa première découverte.

