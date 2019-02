Le père du premier bébé-éprouvette dénonce le désastre éthique de l'eugénisme; Barnier recadre Bellamy; Huawei drague le tout-Paris; le budget recherche d'Amazon dépasse, à lui seul, celui de la France; Ce qui fait vraiment tenir Theresa May

Pas de tir groupé cette semaine : l'Obs fait sa Une (graphiquement réussie) sur la Chine, Le Point sur l'homosexualité dans l'Eglise au plus haut niveau, L'Express sur Trump qui secoue de manière désordonnée l'ordre mondial, Valeurs Actuelles sur la PMA et parle d'eugénisme, plus Marianne sur le populisme italien.

L'eugénisme projet de société ?

Pour Valeurs Actuelles tout est joué d'avance à propos de la PMA : " Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, craignait récemment de voir La Manif pour tous redescendre dans la rue. Ludivine de La Rochère lui donne raison: « Ça ne nous intéresse pas de débattre par amour du débat si tout est joué d’avance. » Comment la contredire ? Dans son bureau du palais de l’Élysée, un très proche collaborateur du président de la République nous disait, dès la fin du mois d’août, quelques semaines avant que le CCNE ne donne son feu vert: « La PMA ? Honnêtement, on le fera. »"

Au-delà de la PMA, pour le docteur Testart, l’un des "pères" du premier bébé-éprouvette français, "l’évolution de la recherche sur les embryons tourne au désastre éthique. Il alerte : au nom du progrès social et du bien de l’humanité, il n’y a plus de limites scientifiques" comme il l'explique dans Valeurs (quatre pages) : "l’eugénisme s’affirme comme projet de société. C’est ça dont il faudrait parler aujourd’hui."

Barnier recadre Bellamy

Michel Barnier n'a pas apprécié que François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes se dise favorable à une renégociation du Brexit avec le Royaume Uni selon l'Obs. « Tu es bien membre du PPE [le Parti populaire européen, qui regroupe les mouvements de droite de l’Union, NDLR] ? » aurait demandé Barnier à Bellamy « Ben oui », aurait répondu Bellamy. « Eh bien, moi aussi, j’en suis membre, poursuit Barnier. Et c’est moi qui négocie le Brexit. La prochaine fois que tu as une idée pour changer la stratégie, le mieux est que tu m’appelle avant. »

Bellamy aurait trouvé « magnifique » la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2012, estimant que le leader « pariait sur l’intelligence ». Et il aime bien aussi Benoît Hamon selon l'Express

La Chine maître du monde

"Après avoir imposé partout le made in China, Pékin veut aujourd'hui dominer la planète... et ne s'en cache plus. Enquête sur une stratégie hégémonique que l'Occident ne sait comment contrer" gros dossier de douze pages à la Une de l'Obs.

En France, le spécialiste des télécoms et de la téléphonie 5G qui va révolutionner l'usage des mobiles, Huawei, drague le tout-Paris "Depuis le début de son implantation en France, voilà une quinzaine d'années, Huawei multiplie les grandes opérations de relations publiques. Le but : s'attacher des membres de l'élite. Ainsi, en 2017, le géant chinois a signé un important partenariat avec l'Opéra de Paris pour l'aider à entrer dans l'ère du numérique. Budget? 900000 euros sur trois ans. Cette association lui permet d'organiser chaque année une prestigieuse soirée de gala. En juillet 2017, Jean-Louis Borloo, administrateur de Huawei Technologies France de 2016 à décembre 2018, a pu partager une coupe de champagne avec Jean-Marie Le Guen, Yves Jégo et Renaud Capuçon, le violoniste préféré d'Emmanuel Macron."

Le budget recherche d'Amazon dépasse celui de la France

"Le décrochage numérique de l’Europe ne doit rien au hasard : nous n’investissons presque rien !" explique dans l'Express, Laurent Alexandre un business angel. "Par exemple, le budget de recherche d’Amazon dépasse 14,2 milliards d’euros par an (16 milliards de dollars). Auxquels il faut ajouter 1,7 milliard d’euros (quelque 2 milliards de dollars) que Jeff Bezos investit sur sa fortune personnelle chaque année en recherche spatiale avec son lanceur Blue Origin, destiné à coloniser le cosmos. En comparaison, les investissements de la France dans la recherche sont dérisoires."

Alexandre ajoute : "Le budget de la recherche publique française est de 9 milliards d’euros, c’est-à-dire nettement au-dessous de celui d’Amazon. Le gros morceau est le CNRS, avec 3,3 milliards, soit le cinquième de la recherche chez Amazon".

Le mystère Theresa May

"C’est le principal mystère qui entoure Theresa May, la Première ministre britannique : pourquoi s’accroche-t- elle ? Tous les jours, cette femme est traînée dans la boue : les réseaux sociaux promettent de la pendre, de la décrocher encore vivante, puis de l’écarteler (le châtiment réservé aux traîtres en Grande-Bretagne jusqu’au XIXe siècle). Elle est sans cesse humiliée tant sur le plan personnel que politique, comme lors des élections générales qu’elle a convoquées en 2017" Etonnant portrait (dix pages dans l'Express) de la dirigeante britannique signé d'Alasdair Palmer, ex-éditorialiste au Sunday Telegraph, qui écrivait ses discours quand elle était ministre de l'Intérieur, il la connaît donc bien.

Tout le monde ne sait pas, par exemple, que May a un diabète de type 1 et qu'elle doit avoir plusieurs injections d'insuline par jour. Alasdair évoque sa première rencontre avec elle : " Après son départ, je me souviens m’être dit qu’elle était franchement différente des autres politiques : bien moins artificielle et bien plus sincère. Elle n’avait pas fait le moindre effort de séduction, et je lui en savais gré. J’avais le sentiment d’avoir rencontré une personne à part entière, au lieu de l’espèce d’hologramme que la plupart des politiques offrent en pâture à l’opinion ou aux journalistes. Mais son absence de charme est un lourd handicap dans le monde où Theresa May navigue."

Le populisme italien

Un dossier de 30 pages dans Marianne :"Faut-il avoir peur du populisme italien". "En tout cas à Rome, ville ouverte à tous les mauvais vents, on vitupère presque chaque jour contre le « déficit démocratique » de l’Union, l’arrogance d’une bureaucratie hors sol, totalement déconnectée de la grande majorité de ses 500 millions d’habitants, ou encore contre la dic- tature opaque de l’Eurogroupe, le pseudo-gouvernement de la zone euro qui ne rend de comptes à personne. Ainsi, le plus europhile des pays fondateurs de l’UE, acteur majeur du traité de Rome en 1957".

Trump et le désordre international

"Avec ses incartades et ses provocations, le président américain a bousculé l'ordre international. sans faire advenir un nouvel équilibre" constate l'Express dans un dossier de quatorze pages "A peine plus de deux ans après les débuts de son mandat, Donald Trump a incontestablement imprimé sa marque dans l’ère du désordre international en ajoutant sa touche personnelle de confusion".

Un livre sur Macron se vend bien

"Le Tueur et le poète" le livre de Maurice Szafran et Nicolas Domenach consacré à Emmanuel Macron se vend bien selon l'Obs : 33 000 exemplaires vendus en librairies. Vu comme trop critique par l'Elysée son succès aurait fini "par rassurer Macron et son entourage : si le patron fait vendre des livres, c'est qu'il n'est pas cuit."

La France au Tchad

L'Express critique l'intervention d'avions français contre une colonne de véhicules armés par des rebelles au Tchad, alors que ce pays est un "précieux allié dans la lutte antiterroriste". Cette colonne était composée de partisans de Timan Erdimi qui sont pour l'Express, de simples rebelles au pouvoir tchadien en place. Mais l'Express dans le même article reconnaît que "Erdimi et les siens n’ont rien de doux idéalistes. Il leur est arrivé de pactiser, au Darfour, avec quelque milice connue pour la cruauté de ses exactions ou, dans le grand bazar post-Kadhafi, d’épauler telle brigade islamiste de Misrata".

La remontada d'Anne Hidalgo"

"Naufrage du Vélib', polémique autour des voies sur berges, embouteillages monstres… Il y a un an, les chances de réélection de la maire de Paris paraissaient quasi nulles. Avant qu'elle ne décide de rebondir" écrit l'Obs, qui estime qu'Anne Hidalgo a changé et l'explique sur sept pages.

"Madame la maire a tué Cruella pour se vêtir du costume de Mère Teresa. Son mantra : être au service des Parisiens, sillonner la ville mètre carré par mètre carré, jusqu'aux plus sombres ruelles, pour que rien ne lui échappe. Le terrain, toujours le terrain. Avec pour seule mission : "Etre utile." Sans esprit partisan. Son nouveau slogan ? "Mon parti, c'est Paris !" Le concept fait grincer des dents dans sa majorité ? Elle assume."

Pour l'instant, Hidalgo n'a pas encore de candidat désigné contre elle. Les choses changeront peut-être d'ici là.

Etrange article de l'Express

Etrange article de l'Express signé par trois journalistes qui s'intéressent, de manière ambigue (complaisante?) à un dénommé Juan Branco : études à la réputée Ecole alsacienne "avocat sans clients", soutien de Julien Assange à une époque, candidat malheureux de la France Insoumise aux législatives (ensuite désavoué par Mélenchon pour avoir révélé l'homosexualité d'un conseiller de l'Elysée) et aujourd'hui admirateur des Gilets Jaunes, y compris quand ils sont violents, comme il le raconte lui-même : "puis on s’est retrouvés devant le porte-parolat de Benjamin Griveaux. Il y avait des gilets jaunes, des manifestants habillés en noir. Soudain, on a vu arriver le Fenwick. On n’en croyait pas nos yeux. Quand il a défoncé la porte du ministère, j’ai ressenti une énorme montée d’adrénaline, une joie carnavalesque. C’était jouissif ! "

Un économiste Français star de la prévision financière

Christophe Barraud " jeune homme de 32 ans, fan de ballon rond, est une star sur la planète finance" car " ses modèles mathématiques font de lui, une fois encore, le meilleur prévisionniste de la planète, d’après l’agence financière Bloomberg" raconte l'Express " Ses analyses, tranchées, et souvent à contre-courant, font le bonheur de ses clients : des banques, des institutionnels, des hedge funds aux noms gardés secret" et pourtant " Il habite un modeste appartement de 50 mètres carrés dans le XXe arrondissement de Paris".

Moins de radars en France qu'ailleurs

"Ras le bol d’être flashé sur la route? La France n’apparaît qu’en onzième position du classement des pays européens en termes de nombre de radars au kilomètre carré, bien loin derrière la Belgique, l’Italie et l’Allemagne" selon l'Express.

L'homosexualité dans l'Eglise

Le Point publie des extraits des 630 pages signées du sociologue Frédéric Martel. Dans son livre Sodoma, publié le 21 février en France (chez Robert Laffont) et simultanément en sept autres langues ) Martel décrit ce qu'il nomme « le secret le mieux gardé du Vatican » : l'omniprésence des homosexuels au sommet de l'Église." a rencontré l'auteur qui dit avoir "interrogé près de 1 500 personnes, dont 41 cardinaux, 52 évêques et monsignori et 45 nonces apostolique". Frédéric Martel "prend le soin de distinguer la question de l'homosexualité de celle des scandales d'abus sexuels qui se multiplient au sein de l'institution catholique".

Martel aurait se faire adopter au sein de l'Eglise, allant jusqu'à habiter chez des hôtes au sein du Vatican

Interrogé par Le Point, l'abbé Christian Venard réagit et dit qu'il "sait qu'il existe une part de réalité dans ce que décrit Martel. Qu'il y ait des clercs dont les mœurs sont dépravées n'est pas un phénomène nouveau : l'histoire de l'Eglise est émaillée de ce genre de scandales (...) Il y a trente ans, quand j'étudiais à Rome, l'homosexualité de certains cérémoniaires (chargés de la liturgie) au Vatican était déjà connue. On disait : "Attention à celui-là, il a la main baladeuse." J'avais même évoqué le sujet dans mon livre, "Un prêtre à la guerre". Mais, à cause de la crise pédophile, on pouvait espérer que de l'ordre avait été mis dans l'institution. Las, ce livre montre qu'il n'en est rien."

Et l'abbé "affirme que l'immense majorité des religieux, religieuses et prêtres vivent dans la fidélité à leur engagement de chasteté".