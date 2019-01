La Nike Air contrôlée par smartphone n'est que le début des chaussures connectées et voilà à quoi s’attendre

Atlantico: Quels autres types d'innovations technologiques sont déjà proposés dans ce domaine ?

Dorval Ligonniere: Comme dans de nombreux domaines, les innovations technologiques proposent de nouvelles fonctionnalités. En ce qui concerne la chaussure, il y a eu plusieurs recherches et tentatives de développement sur le marché. Aujourd’hui cela aboutit à des initiatives dans l’univers du sport, avec l’exemple de Nike que vous citez, mais quelques marques ont lancé des systèmes d’électronique embarqués permettant la transmission d’informations. Le groupe Eram est un des plus avancé en France, avec, il y a quelques mois déjà, notamment le lancement de sneakers qui changent de couleur via une application sur smartphone.

Qu'en est-il du marché français, dans ce secteur ? Comment se positionnent les marques françaises ? Dans quelle mesure existe-t-il une demande pour les chaussures connectées en France ?

Pour l’instant ces développements ne concernent que trois univers : le sport, le senior et les chaussures professionnelles. Le groupe Eram a lancé récemment E-vone, des chaussures connectées au service des Senior et des personnes fragilisées. Cette innovation vient de recevoir un prix au CES de Las Vegas. Le dispositif innovant se situe dans la semelle de la chaussure, permettant de détecter une chute et de communiquer aux proches ou aux secours via un système embarqué. Le milieu professionnel est également demandeur de ce type d’équipement.

La paire de baskets de Nike sera disponible à partir de 350 dollars aux USA. À quelle fourchette de prix peut-on s'attendre concernant cette nouvelle gamme de produits ? Quel peut être l'impact de ce nouveau marché sur le marché de la chaussure classique ?

L’exemple de ce lancement de Nike illustre les difficultés du développement de l’innovation dans notre secteur. Ce positionnement prix correspond à une niche de marché. Il s’agit pour l’instant d’innovations qui ne peuvent pas impacter le marché dans son ensemble. Ce type de produit est destiné aux passionnés de la marque, aux collectionneurs et aux amoureux de baskets. Ce développement montre que Nike reste à la pointe de l’innovation et est important pour que Nike reste dans la course des marques de sport. Le marché des sneakers a vu apparaitre de nombreuses nouvelles marques ces 10 dernières années. Ces nouveaux arrivants, les Digital Native Vertical Brands, se sont développés très rapidement grâce au digital. Et les leaders du marché se doivent d’innover pour garder leur avance, ici technologique, auprès des consommateurs.