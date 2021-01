La présence du virus dans les eaux usées de l'Ile-de-France en forte augmentation

Les analyses des eaux usées effectuées par les scientifiques du réseau Obépine montrent que la concentration de virus dans les eaux usées de la région a crû d’environ 50 % en trois semaines indique Le Monde.

Il s’agit d’un indicateur avancé, qui permet de saisir l’évolution de l’épidémie avec plusieurs jours d’avance sur les tests, les appels au SAMU ou les hospitalisations ajoute le quotidien qui précise qu'il s’agit d’un indicateur avancé, qui permet de saisir l’évolution de l’épidémie avec plusieurs jours d’avance sur les tests, les appels au SAMU ou les hospitalisations.

Une information qui a inquiété la maire de Paris Anne Hidalgo. Elle a déclaré au Parisien : "C'est une véritable course contre la montre" Selon elle il faut vacciner "le plus vite possible, le maximum de personnes possible". pour faire face à une éventuelle nouvelle vague de contaminsations.