Failles de sécurité Socialarks : les données de plus de 200 millions de personnes auraient été laissées en libre accès sur un serveur chinois Avec Atlantico Rédaction Le serveur du site Socialarks a subi la fuite massive de 400 Go de données provenant d'utilisateurs de Facebook, Instagram et LinkedIn. Plus de 810.000 profils seraient concernés en France, d’après un premier bilan.

