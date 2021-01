Olivier Véran annonce que 50.000 doses du vaccin de Moderna seront livrées à la France ce lundi

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, était ce dimanche 10 janvier invité du "Grand rendez-vous" sur Europe 1 et CNews. Il a fait le point sur la campagne de vaccination en cours et annoncé que 50.000 premières doses du vaccin développé par le laboratoire américain Moderna allaient être livrées à la France dès ce lundi.

"Elles seront validées très vite par les pharmaciens français et d'ici à mercredi, nous allons les 'dispatcher', pardon pour l'expression, dans les régions (...) et les villes françaises où la circulation du virus est la plus intense", a-t-il déclaré ce dimanche.

Ces territoires où le taux d'incidence ne cesse de grimper sont ceux où l'horaire du couvre-feu a été avancé à 18h. C'est le cas par exemple de Nancy, Strasbourg, Besançon ou Nice.

Globalement, la campagne de vaccination devrait continuer à accélérer. "Quand je disais ne pas confondre vitesse et précipitation, ce n'était pas l'éloge de la lenteur. À la fin du mois de janvier, nous aurons vacciné plus d'un million de Français", a assuré le ministre de la Santé.

Il a également fait le point sur le niveau de circulation du Covid-19, qui reste élevé dans le pays, avec "18 000 cas par jour en moyenne".

"La pression sanitaire est forte, avec plus de 1 000 hospitalisions par jour. Le nombre de malades en réanimation ne baisse plus", a regretté le ministre.