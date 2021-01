Covid-19 : selon une étude suisse, la fermeture des écoles est efficace pour limiter la propagation du virus

Faut-il fermer les écoles afin de limiter la diffusion de l'épidémie de Covid-19 ? La question se pose depuis le début de la crise sanitaire, et d'autant plus depuis l'apparition d'un nouveau variant au Royaume-Uni, qui semble se transmettre plus facilement entre enfants. Plusieurs pays ont donc décidé de fermer les écoles, par précaution, ce qui n'est pas le cas en France.

Cette mesure est-elle efficace ? La réponse vient de suisse, où les écoles ont fermé deux mois au printemps dernier. Cela"a réduit la mobilité de 21,6%", selon une étude menée par l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). "Notre analyse confirme que la fermeture des écoles est une mesure qui permet de réduire la vitesse de circulation du virus par la réduction des déplacements", ajoute Stefan Feuerriegel, professeur d'informatique et gestion à l'EPFZ.

Selon cette étude, la fermeture des écoles est la troisième mesure la plus efficace pour réduire la transmission du virus. La première est l'interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes, qui a réduit de 24,9% la mobilité selon l'étude, et la deuxième est la fermeture des bars, restaurants et autres commerces non-essentiels, avec une baisse de 22,3%, selon cette étude qui a porté sur 1,5 milliards de mouvements, entre le 10 février et le 26 avril 2020, à l'aide de données des opérateurs mobiles helvétiques afin d'évaluer l'impact des mesures contre le Covid-19 sur la mobilité.