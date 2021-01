Le réseau social Parler, prisé des conservateurs, bloqué par Apple, Google et Amazon

Le réseau social Parler, prisé des internautes conservateurs en général, et des partisans de Donald Trump en particulier, du fait de la grande liberté d'expression qu'il accorde à ses utilisateurs, est de plus en plus inaccessible. Et ce, alors que les fans de Donald Trump souhaitaient s'y réfugier après que Twitter a banni le compte du président américain.

Le premier obstacle a été la décision de Google et Apple de retirer l'application de leurs plateformes de téléchargement. Concrètement, cela signifie qu'il est beaucoup plus difficiles pour les utilisateurs d'Iphones et de téléphones Android d'y avoir accès. Le coup de grâce, lui, pourrait venir d'Amazon, qui a annoncé sa décision de bannir le réseau social de son service d'hébergement. Cela devrait rendre la plateforme temporairement inaccessible, le temps qu'elle trouve un autre hébergeur.

Amazon se justifie dans une lettre adressée à Parler, expliquant avoir "observé récemment une augmentation persistante de contenus violents". "Compte tenu des événements malheureux qui se sont produits cette semaine à Washington, il existe un risque sérieux que ce type de contenus incite davantage à la violence", a écrit le géant américain.

Le fondateur de Parler, John Matz, a prévenu sur le site qu'il était "possible que le réseau social ne soit pas accessible sur internet durant jusqu'à une semaine". "Nous allons tout faire pour trouver un nouveau fournisseur rapidement", a-t-il promis. Pour lui, "Amazon, Google et Apple ont fait cela dans un effort coordonné en sachant que nos options seraient limitées et que cela nous infligerait le plus de dommages possibles au moment où le président Trump est banni par les entreprises de la tech".

A lire aussi : 2020 ou l’année qui força les géants du Web à assumer leurs responsabilités. Mais le monde s’en portera-t-il vraiment mieux ?