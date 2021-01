Indonésie : le Boeing 737 disparu s'est abîmé en mer

L'issue du vol de la compagnie indonésienne Sriwijawa Air disparu samedi 9 janvier peu après son décollage de la capitale Jakarta ne fait plus de doute. L'appareil, un Boeing 737 qui faisait la liaison interne Jakarta - Pontianak, s'est abîmé en mer. Des morceaux de corps et des débris ont été retrouvés ce dimanche 10 janvier au large de la capitale indonésienne, dans la mer de Java. "Ce matin nous avons reçu deux sacs, l'un avec des objets appartenant aux passagers et l'autre avec des morceaux de corps", a indiqué le porte-parole de la police Yusri Yunus. La police "travaille sur les identifications", a-t-il précisé.

62 personnes étaient à bord : 50 passagers, dont 10 enfants, et 12 membres d'équipage. Tous sont Indonésiens, ont précisé les autorités du pays.

L'appareil a disparu des écrans radars quatre minutes seulement après son décollage. Il brusquement perdu de l'altitude à ce moment-là, selon le site FlightRadar24 : en quatre minutes, il est passé de 11.000 pieds (3350 mètres) à 250 pieds avant de disparaître des écrans.

Aucun détail n'a à été donné à ce stade sur les causes possibles de l'accident par les autorités.