Covid-19 : la plupart des personnes hospitalisées souffrent encore de symptômes six mois après

Les mauvaises nouvelles concernant l'épidémie de Covid-19 continuent d'arriver, un an après le début de l'épidémie. Selon une étude de chercheurs de l'hôpital de Jin Yin-tan à Wuhan (Chine), publiée ce samedi 9 janvier dans The Lancet, plus des trois quarts des personnes hospitalisées pour Covid-19 souffraient encore d'au moins un symptôme six mois après être tombé malades.

Les chercheurs ont réalisé leur étude sur une cohorte de 1733 patients atteints de Covid-19 et ayant quitté l'hôpital Jin Yin-tan (Wuhan, Chine) entre le 7 janvier 2020 et le 29 mai 2020.

Ils ont observé, six mois après la décharge, de la fatigue ou de la faiblesse musculaire chez 63% des patients et des troubles du sommeil chez 26% d'entre eux. L'anxiété ou la dépression a été signalée chez 23 % des patients.

Les patients qui ont été plus gravement malades pendant leur séjour à l'hôpital présentaient les séquelles les plus graves, souligne l'étude, qui insiste sur la nécessité de poursuivre la recherche sur les effets persistants du coronavirus.