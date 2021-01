Un professeur d’histoire-géographie de Lyon pris à partie par un parent après un cours sur la laïcité

Le 9 novembre, un parent d'élève s'en prend à un professeur du collège des Battières, à Lyon 5, après un cours sur la liberté d’expression. Une semaine après l’hommage rendu dans les collèges et lycées, à Samuel Paty cet enseignant assassiné à Conflans-Sainte-Honorine raconte Le Progrès.

Après cette altercation, le professeur avait déposé plainte.

Plusieurs mois après les enseignants protestent : les enseignants protestent, et se sont mis en grève, ils ont appris par mail, que leur collègue partait : "On a fait confiance à la hiérarchie pour qu’elle gère le problème et cela n’a pas été fait. On aurait aimé que les choses soient gérées localement, rapidement, il était possible de le faire. Notre collègue se retrouve malgré lui à devoir partir. Il va se retrouver on ne sait où".

Ses collègues doivent être reçus ce mardi en fin d’après-midi par le rectorat. Ils dénoncent «l’inertie de l’institution».