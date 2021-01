La démographie américaine est chamboulée par la mortalité due au coronavirus écrit Le Figaro. Le Center for Desease Control and Prevention (CDC), l’agence fédérale de santé publique américaine, a publié avant Noël un bilan préliminaire de l’année 2020. Au total le pays a déploré l'année dernière, 3,2 millions de morts, 400 000 de plus qu’en 2019, une augmentation de 14,2 % dont les trois quarts liés à la pandémie.

Il faut remonter à 1918 pour retrouver une progression annuelle aussi forte, quand le nombre de morts avait bondi de 46 % à la suite de l’engagement militaire dans la Première Guerre mondiale et de la «grippe espagnole» ajoute Le Figaro.

Cela confirme le fait que les Chinois ont une espérance de vie qui dépasse celle des Américains.

Les Chinois, dont l’espérance de vie était de 35 ans en 1949 à la création du nouveau régime, dépassent aujourd’hui les Américains, qui en 1949 surclassaient le reste de la planète, peut étonner. Aussi spectaculaire soit-il, ce croisement des courbes ne constitue pourtant pas totalement une surprise. Depuis 2014 la tendance de fond est à la baisse outre-Atlantique, à l’inverse des autres «pays avancés».