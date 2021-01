L'Afrique, un continent où les morts ne sont pas comptés

"Dans la grande majorité des pays du continent africain, la plupart des décès ne sont jamais officiellement enregistrés. Des données fiables sur les décès d'un pays et leurs causes sont difficiles à trouver, ce qui signifie que les gouvernements peuvent passer à côté des menaces sanitaires émergentes - qu'il s'agisse d'Ebola ou du coronavirus - et doivent souvent formuler une politique de santé à l'aveuglette" constate le New York Times.

Les chiffres cités par le quotidien américain sont étonnants : "En 2017, seulement 10% des décès ont été enregistrés au Nigéria, de loin le plus grand pays d'Afrique en termes de population, contre 13,5% une décennie auparavant. Dans d'autres pays africains, comme le Niger, le pourcentage est encore plus faible."

Au Soudan, les chercheurs ont calculé que le Covid-19 a tué 16 000 personnes de plus que les 477 décès officiellement confirmés à la mi-novembre à Khartoum.