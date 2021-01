Pénurie : l'Allemagne manque de doses de vaccins

La France n'est pas la seule à connaître des problèmes avec sa campagne de vaccination, l'Allemagne, elle, manque de doses de vaccin, et le pourcentage de sceptiques face au vaccin augmente

Selon le correspondant de Libération : "le seul des six centres de vaccination berlinois à avoir déjà pris du service - a dû fermer ses portes pour quatre jours autour du Nouvel An, confronté à la fois à la faible demande du personnel soignant et à des problèmes d’approvisionnement. Les prochaines livraisons de BioNTech Pfizer, seul vaccin autorisé à ce jour dans l’Union européenne, sont attendues pour le 8 janvier".

Et "C’était une erreur de vouloir vacciner en priorité un groupe aussi vaste et peu mobile que les huit millions de personnes âgées de plus de 80 ans" a déclaré Eugen Brysch, le président de la fondation allemande pour la protection des patients.

De son côté, le gouvernement fédéral, responsable de l’achat des vaccins et de la définition des priorités, rappelle que les seuls Länder sont compétents en termes d’organisation des campagnes de vaccination.

Le scepticisme des Allemands face au vaccin progresse. 49 % d’entre eux se disent prêts à se faire vacciner, contre 80 % au printemps.