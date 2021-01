Covid-19 : des services hospitaliers "remplis d'enfants" malades au Royaume-Uni ; les écoles vont fermer

Plusieurs hôpitaux britanniques s'inquiètent du nombre croissant d'enfants hospitalisés pour Covid-19 : la résurgence de l'épidémie a forcé le pays à réactiver les hôpitaux d'urgence construits au début de la pandémie. En outre, la fermeture des écoles primaires de Londres a été décidée vendredi pour contrer la propagation rapide de la variante beaucoup plus infectieuse du coronavirus, alors que leur réouverture avait été décidée deux jours plus tôt. La rentrée scolaire de lundi sera, pour les écoles concernées, repoussée. De plus, les collégiens et lycéens voient leur rentrée repoussée d'une semaine pour ceux ayant des examens à la fin de l'année, et de deux semaines pour les autres.

Avec plus de 50 000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19 au cours des quatre derniers jours, le service de santé britannique réclame plus de lits. a déclaré qu'il se préparait à une ruée anticipée de patients et qu'il avait besoin de plus de lits.

Laura Duffell, directrice au King's College Hospital de Londres, a déclaré dans un entretien au Telegraph que la nouvelle souche de Covid touchait des enfants et des jeunes adultes sans problèmes de santé sous-jacents en nombre. Elle a décrit "des services entiers remplis d'enfants" souffrant de Covid. "C'est très différent. C'est ce qui rend la situation tellement plus effrayante pour nous, médecins, infirmières, brancardiers et tous ceux qui travaillent en première ligne. Nous avons des enfants qui arrivent. La première vague n'a eu qu'une incidence minimale sur les enfants... nous avons maintenant toute une unité de soins pour enfants ici et je sais que certains de mes collègues sont dans la même situation, où ils ont toute une unité de soins pour enfants avec Covid".