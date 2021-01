Ecosse : la Première ministre dit espérer "rejoindre" l'Union européenne en tant que nation indépendante

Le feuilleton du Brexit n'a pas fini de nous tenir en haleine. Alors qu'un accord a été signé in extremis entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a écrit samedi son souhait que l'Ecosse gagne son indépendance et puisse "rejoindre" l’Union européenne. "Nous subissons maintenant un Brexit dur contre notre volonté, au pire moment possible, au milieu d’une pandémie et d’une récession économique", a-t-elle écrit dans un message publié sur le site Internet de son parti indépendantiste, le SNP.

Dans ce message, elle rappelle sa volonté d'organiser un nouveau référendum sur l’indépendance de cette nation celtique, après celui perdu par son camp en 2014, lorsque 55 % des Écossais avaient dit "non" à l’indépendance. Mais ce vote avait eu lieu avant celui sur le Brexit, que les Ecossais avait aussi largement rejeté, à 62%, en 2016. Ce changement de contexte donne du grain à moudre aux indépendantistes : les récents sondages donnent le oui gagnant à 58% en cas de nouvelle consultation. Mais la décision d’organiser un tel référendum revient au Premier ministre britannique Boris Johnson, qui refuse fermement.

"En tant que membre indépendant de l’Union européenne, l’Ecosse serait un partenaire et pourrait construire des ponts – pas seulement un pont vers la construction d’une économie plus forte et une société plus juste, mais aussi un pont pour faciliter les relations entre l’UE et le Royaume-Uni", écrit Nicola Sturgeon.

Avec le Brexit, "nos citoyens seront moins en sécurité et leur droit de travailler, d’étudier et de vivre ailleurs en Europe sera restrein", regrette-t-elle.

"Nous ne voulions pas partir et nous espérons vous rejoindre bientôt en tant que partenaire égal", résume Nicola Sturgeon.