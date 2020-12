Brexit : l'accord conclu avec l'Union européenne a été approuvé par les députés britanniques et signé par Boris Johnson

Les députés britanniques ont approuvé à une écrasante majorité, ce mercredi 30 décembre, l'accord de libre-échange conclu entre Londres et Bruxelles afin d’encadrer les relations et les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à l'issue de la rupture imminente et historique. Le Royaume-Uni s’apprête à sortir du marché unique européen le 31 décembre.

Le texte a été voté à 521 voix pour et 73 contre en deuxième et troisième lectures. Il doit être débattu dans l'après-midi par les Lords, les membres de la chambre haute du Parlement, avant d'être promulgué par la reine Elizabeth II pour une application ce jeudi à 23H00 heure locale (et GMT).

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a signé l'accord en fin d'après-midi. Ce texte, signé à Downing Street devant les caméras, marquera « le début d'une merveilleuse relation entre le Royaume-Uni et nos amis et partenaires de l'Union européenne », selon les déclarations de Boris Johnson au micro de la chaîne de télévision Sky News. Le Premier ministre britannique estime qu’il s’agit d’un « excellent accord pour notre pays ».

Une nouvelle page s'ouvre donc dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.