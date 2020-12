Mille dollars pour deux doses de vaccin Pfizer sur le dark web

"Acheter le vaccin de Pfizer, c'est possible. Il nous a fallu un quart d'heure, pas plus. Nous avons franchi la porte du dark web, le côté obscur de la toile que l'on ne peut atteindre qu'au moyen de logiciels de navigation de type Tor. Nous avons eu accès à l'un des marchés sur lesquels tout se vend et s'achète (armes, drogues, médicaments, cartes de crédit)." raconte le quotidien La Repubblica, dans un article repris, en français, sur le site du Figaro.

"Nous avons rencontré un vendeur sous le pseudonyme chrisstore24. Par WhatsApp, il nous a assuré qu'en moins d'une semaine, nous pourrions recevoir à la maison deux doses du précieux liquide et qu'il disposait carrément du matériel de réfrigération nécessaire pour le transporter en le maintenant à une température très basse."

"«Voici l'adresse du portefeuille bitcoins sur lequel effectuer le versement. Nous vous enverrons par la suite le numéro de tracking du colis.» Nous lui demandons la preuve ultime : une photo du vaccin Pfizer en sa possession. Réponse évasive." conclut le journaliste italien