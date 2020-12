L’Ile-de-France est la région qui reçoit le plus grand nombre de nouveaux policiers mais ils sont les plus mal classés dans les concours d'école de police

"Maîtrise du français, comportement, condition physique…" Dans la police les gradés et les formateurs s'inquiètent de la baisse de niveau des jeunes policiers quand ils sortent de l'école pour venir dans l'Ile de France : 20 à 30 % ne sont pas au niveau selon Le Parisien. "Il y a cinq ans on n'aurait pas pris en dessous de 9/20, depuis deux ans on prend à 7/20" explique un formateur.

Par besoin d'effectifs, on accepte des jeunes qui n'ont pas le niveau : "En 2012 près d'un candidat sur 50 était reçu au concours de gardien de la paix. Mais dès 2013, ce ratio est tombé à près d'1 sur 5. Ceci alors qu'Emmanuel Macron a promis d'augmenter les effectifs des forces de l'ordre de 10.000 postes pendant son mandat.

Un rapport du Sénat s'inquiétait du phénomène en novembre 2019. On y lit "Si les plans de recrutement sont marqués, globalement, par le respect des annonces gouvernementales et des mesures votées en loi de finances initiale, ils sont une source de risques importants. Par exemple, en 2017 et 2018, des difficultés à pourvoir des postes de commissaires ont subsisté, témoignant de la fragilité de ces vagues de recrutement massives en l'absence de vivier suffisant."