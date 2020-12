Mauricette, 78 ans, première Française vaccinée contre le Covid-19

Ca y est, la vaccination a débuté ! La première vaccination en France contre le Covid-19 a eu lieu ce dimanche 27 décembre dans un Ehpad de Sevran. L'heureuse élue est une femme de 78 ans, Mauricette, qui a été vaccinée vers 11h au sein de l'unité de soins de longue durée de cet établissement dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). "Je suis émue", a réagi cette ancienne aide ménagère.

Au total, une vingtaine de personnes âgées et de soignants doivent être vaccinés ce dimanche, pour ce lancement symbolique de la campagne de vaccination. Après Mauricette, c'est un médecin cardiologue de 65 ans, le Dr Jean-Jacques Monsuez, qui a été vacciné, peu avant 11h20.

Sur Twitter, Emmanuel Macron s'est félicité de ce lancement : "Nous avons une nouvelle arme contre le virus : le vaccin. Tenir ensemble, encore", a-t-il écrit, avant de rappeler que le vaccin est "intégralement pris en charge" par la Sécurité sociale.

Il a aussi précisé que la priorité allait aux "personnes âgées qui vivent en collectivité ainsi que les professionnels de santé vulnérables".

"Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous guider", a écrit le chef de l'Etat.