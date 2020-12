Covid-19 : les premières doses de vaccin sont arrivées en France

Ca y est, la campagne de vaccination contre le Covid-19 va pouvoir débuter en France. Les premières doses du vaccin développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech sont arrivées ce samedi 26 décembre en région parisienne.

Plus précisément, 9.500 doses du vaccin contenues dans 3900 flacons ont été livrées à l'APHP. Elles ont été fabriquées dans l'usine de Pfizer à Puurs, dans le nord-est de la Belgique.

La pharmacie centrale de l'AP-HP a reconditionné cette livraison, ce matin, avant sa réexpédition vers l'unité de soins de longue durée de l'hôpital René-Muret de Sevran et le centre gériatrique de Champmaillot au CHU de Dijon où débutera la campagne de vaccination ce dimanche.



L'arrivée dans l'UE du vaccin Pfizer-BioNTech a été validée lundi par l'Agence européenne du médicament. Le feu vert français a ensuite été délivré jeudi par la Haute autorité de santé (HAS). Les 7000 Ehpad de France, leurs résidents et leurs soignants, plus susceptibles de développer des formes graves du Covid, sont prioritaires pour la vaccination. La campagne de vaccination y sera menée à grande échelle début 2021.