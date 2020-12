Après le Covid-19 mutant anglais, découvrez la mutation sud-africaine

L'Afrique du Sud est le pays africain le plus affecté par la pandémie qui touche la planète entière. Dpeuis le début de la crise sanitaire, plus de 950 000 personnes ont été testées positives dans le pays et l'infection a provoqué plus de 25 657 morts.

Après la première vague qui a touché le terroire cette année, les autorités pensaient connaître leur ennemi mais c'est sans compter la mututation du virus. Ce mois-ci a été découvert dans le pays, une nouvelle variante de coronavirus. Celle-ci smeble se se transmettre plus rapidement que les anciennes souches et selon Tulio de Oliveira, directeur de l’institut de recherche KRISP, adossé à l’Université du Kwazulu-Natal « Nous pensons, et tous les éléments vont dans ce sens, que cette variante est davantage transmissible ».

En 24 heures, ont été recensés, 14 000 nouveaux cas, alors que le pays comptait entre 8000 et 1000 cas par jour. Le taux de positivité de stests est même grimpé à 26 % lorsque nous oscillons autour de 5 % actuellement en France. Cette mutation a été baptisée 501.V2 et elle s'annonce encore plus contagieuse que celle découverte au Royaume-Uni. Espérons qu'elle ne pointera pas le bout de son nom sur le terroitre européen.