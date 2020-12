Donald Trump multiplie les grâces avant de quitter la Maison-Blanche

Hier, mercredi 23 décembre, à la veille du réveillon de Noël un grand nombre conseillers de Donald Trump se sont mis à vivre un rêve éveillé. Le président a accordé une nouvelle savle de grâce présidentielles provoquant l'indignation jusque dans son propre camp.

Dans cette liste des bénéficiaires on retrouve Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump en 2016 et son ancien conseiller Roger Stone, tout deux mis en cause dans l'enquête russe. M. Manafort était en train de purger une peine de prison de sept ans et demi pour diverses fraudes débusquées dans le cadre de l'enquête du procureur Mueller. Dans la même affaire, Trumpa vait gracié Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale, mis en cause dans la même affaire.

C'est aujourd'hui le père de Jared Kushner, Charles Kushner, qui bénéficie du pardon présidentielle. Il a vait été condamné à deux ans de prison pour des malversations fiscales.

Pour couronner le tout, Donald Trump a annoncé cinq mesures de clémence à quatre ex-agents de la sulfureuse société de sécurité privée Blackwater, reconnus coupables du meurtre de 14 civils irakiens en 2007 à Bagdad. Ces quatre ex-agnets avaient été reconnus coupables d'avoir tiré et lancé des grenades sur un carrefour très fréquenté de Bagdad. La société Blackwater, depuis disparu, avait été fondée par Eric Prince, le frère de la ministre de l'Éducation Betsy DeVos.

Selon la presse américaine, Trump pense à accorder une grâce préventive à ses enfants, Kushner fils et son avocat personnel Rudy Giuliani mais aussi prévu de se gracier lui même. Une situation qui serait sans précédent dans l'histoire politique américaine.