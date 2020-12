La Commission européenne donne officiellement son accord pour la fusion entre PSA et Fiat Chrysler

La Commission européenne a autorisé, lundi 21 décembre, la fusion entre les constructeurs français PSA et américain Fiat Chrysler (FCA) pour former le quatrième groupe automobile mondial, sous réserve d'engagements pour préserver la concurrence.

Les deux entreprises ont fait la promesse d'étendre l'accord de coopération entre PSA et Toyota dans les petits véhicules utilitaires légers et de faciliter l'accès des concurrents aux réseaux de réparation et d'entretien de PSA et de FCA pour ce type de véhicules, d’après le communiqué dévoilé par la Commission européenne.

Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne chargée de la concurrence, s’est exprimée via un communiqué :

« Nous sommes en mesure d'autoriser la concentration entre Fiat Chrysler et Peugeot SA, car leurs engagements faciliteront l'entrée et l'expansion sur le marché des camionnettes utilitaires légères ».

Cette autorisation de Bruxelles va donc permettre la création d'un nouvel ensemble baptisé Stellantis. Cette étape va aider les deux groupes à faire face aux défis du secteur automobile : le financement des véhicules propres et la baisse de la demande liée à la pandémie de Covid-19.