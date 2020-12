Les entreprises pourront proposer des campagnes de vaccination à leurs employés, mais pas leur imposer de se faire vacciner

16 millions de Britanniques reconfinés, et avion, train, camion, voiture, piéton : aucune arrivée en provenance du Royaume Uni dans plusieurs pays européens dont la France pendant 48 h

Frédéric Courant ("C'est pas sorcier") chargé d'une mission ministérielle pour former les Français à la culture du risque

Grande conjonction : ce lundi, les planètes Jupiter et Saturne ont rendez-vous dans le ciel

Popularité : Emmanuel Macron et Jean Castex en baisse

Des E.T autour de Proxima Centauri ? Une technosignature extraterrestre potentielle a été trouvée par Seti ; Les inventions et les innovations les plus importantes de 2020