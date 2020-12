16 millions de Britanniques reconfinés, et avion, train, camion, voiture, piéton : aucune arrivée en provenance du Royaume Uni dans plusieurs pays européens dont la France pendant 48 h

Face à une nouvelle souche du coronavirus, "Un à un, les pays européens ont interdit les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Les Pays-Bas ont été les premiers à l’annoncer dès samedi soir. La Belgique et l’Italie ont suivi, avant que la France, l’Allemagne ou encore l’Irlande ne fassent de même quelques heures plus tard. Toutes les liaisons entre le Royaume-Uni et la France sont suspendues pour « quarante-huit heures au moins » a annoncé Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux transports" résume Le Monde.

La nouvelle souche de coronavirus découverte au Royaume-Uni est «hors de contrôle», a reconnu dimanche le gouvernement britannique, justifiant un reconfinement de Londres et d'une partie de l'Angleterre juste avant Noël. Plus de 16 millions de Londoniens et d'habitants du sud-est de l'Angleterre se retrouvent ainsi contraints de faire une croix sur des retrouvailles familiales à Noël ajoute Le Figaro.