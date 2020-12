Covid-19 : les skieurs revenant de Suisse et d'Espagne pourront être mis en quarantaine

La mesure avait été annoncée par le Premier ministre Jean Castex début décembre, elle est désormais officielle : les personnes qui se rendront dans certaines régions de Suisse ou d'Espagne pour skier, alors que les stations mécaniques sont fermées en France, pourront être placées en quarantaine à leur retour, selon un décret publié ce dimanche au Journal officiel.

Ce décret permet de prescrire "la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement" des voyageurs revenant, en Suisse, des cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d'Uri, du Valais et de Vaud, et en Espagne, des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne et de Navarre, où se trouvent des stations de ski.

Cette mise à l'isolement ne sera pas systématique : elle pourra seulement être demandée aux voyageurs ne présentent pas un résultat négatif de test de dépistage du Covid-19 datant de moins de 72 heures, ou détentant une preuve que leur séjour avait un motif professionnel.

La durée de la quarantaine n'est pas précisée, sachant qu'elle ne peut pas dépasser 14 jours sans l'intervention d'un juge.

"L'idée, c'est d'empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations", avait déclaré le Premier ministre début décembre.