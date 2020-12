Jean Castex présente à l'Assemblée Nationale le plan vaccinal du gouvernement

Le vaccin inspire la défiance de nombreux français mais il représente une solution importante dans la lutte contre le Covid-19.

En préambule, le Premier ministre a rappelé que le virus ne perdait pas en intensité sur le territoire et que de nombreuses victimes restaient encore à déplorer. Dans son discours il annonce que le vaccin "peut être la solution qui permettra de protéger durablement les Français" et que si "l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament approuve le vaccin le 21 décembre" la campagne de vaccination pourrait avoir lieu la dernière semaine de décembre. Ainsi la France, a précommandé plus de 200 millions de doses du vaccin pour vacciner 100 millions de personnes.

Lors de la première étape de vaccination, 1 million de personnes seront vaccinées et deux injections auront lieu avec un délai de 21 jours. Cette période "s'échelonnera sur une période de six à huit semaines". Les personnes prioritaires non prioritaires pourront se faire vacciner à partir de la "fin du printemps".

Espérons désormais que la population sera prête et réceptive à cette campagne de vaccination.