Coronavirus: 1 patient sur 10 présente des symptômes qui durent trois mois ou plus

Une personne sur 10 infectée par un coronavirus présente des symptômes qui durent trois mois ou plus selon l'Office for National Statistics (ONS) britannique indique The Independent.

L'étude de l'ONS est une première : elle estime qu'au cours de la semaine se terminant le 28 novembre, environ 186.000 personnes en Angleterre vivaient avec des symptômes de coronavirus qui avaient duré entre 5 et 12 semaines.

Les patients "Covid Long" incluent ceux qui ont été admis à l'hôpital, mais aussi plusieurs milliers de patients qui n'étaient jamais assez malades pour aller à l'hôpital et qui n'ont pas obtenu de résultat de test positif plus tôt dans l'année en raison d'un manque de tests.

Des patients ont signalé des complications multi-organes affectant non seulement leurs poumons, mais également leur cœur, leur cerveau, leurs reins. Ils se disent fatigués, incapables de travailler, de faire de l'exercice ou même de quitter leur domicile.