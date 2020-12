Le fils de Joe Biden désormais visé par une enquête sur l'origine de ses revenus

Et non, cette enquête n'a pas été fabriquée par l'équipe de campagne de Donald Trump. Hunter Biden a bien oublié de déclarer la totalité de ses revenus et il va devoir répondre précisément à la justice la manière dont il les a obtenus.

Le fils du président élu a déclaré dans un communiqué que le bureau du procureur américain du Delaware enquêtait sur ses affaires fiscales. Selon lui, l'examen de ses revenus démontrera que ses affaires ont été gérées de manière légale et appropriée. Cette enquête lancée par le procureur du Delaware suspecte des transactions étranges liées à Joe Biden et des affaire de blanchiment d'argent. Les enquêteurs examinent plusieurs affaires financières, notamment si Hunter Biden et ses associés ont enfreint les lois fiscales et de blanchiment d'argent dans le cadre de relations commerciales dans des pays étrangers, principalement en Chine, selon deux personnes informées de l'enquête.

Une enquête du Sénat plus tôt cette année s'est penchée sur les finances de Hunter Biden, examinant une série de paiements qu'il prétend avoir reçus d'entités liées à la société pétrolière chinoise CEFC China Energy Co. Hunter Biden détient 10% d'une société de capital-investissement de Shanghai, connue sous le nom de BHR Partners, depuis 2017 par l'intermédiaire d'une société enregistrée au Delaware et y était auparavant administrateur. Hunter Biden a également conclu des accords avec le magnat du pétrole chinois Ye Jianming et un associé de Ye, Patrick Ho. En 2018, Ho a été condamné dans le district sud de New York pour avoir enfreint la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger pour ses tentatives de corruption d'agents gouvernementaux au Tchad et en Ouganda. Un autre partenaire commercial de Hunter Biden, Devon Archer, a été condamné en 2018 dans le district sud de New York pour des accusations de fraude non liées. Des documents bancaires montrant des paiements étrangers à Hunter Biden ont fait surface dans le cadre de cette affaire.

En plus de l'enquête sur Hunter Biden, les autorités fédérales du district ouest de Pennsylvanie mènent une enquête criminelle sur une entreprise hospitalière dans laquelle le frère de Joe Biden, James, serait impliqué.