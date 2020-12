Gmail, YouTube et Google Docs : les services Google sont de nouveau accessibles après une panne mondiale

En cette période de télétravail face au Covid-19, les principaux services de Google ont rencontré des difficultés ce lundi 14 décembre. YouTube ou Google Play ont aussi été touchés par cette panne. Le problème rencontré a été mondial, selon des informations de Numerama.

Tous les sites qui nécessitaient un mot de passe ne fonctionnaient plus.

Les principaux problèmes ont d'abord été signalés en Europe, avant d'atteindre les Etats-Unis suite au décalage horaire.

Les raisons de la panne et la réparation n'ont pas encore été expliquées. Les serveurs d’identification pourraient être au cœur de cette difficulté.

En cette période de fin d’année et avec la pandémie de Covid-19, les craintes sont nombreuses sur le dossier de la cybersécurité et face aux cyberattaques et au vol de données alors que le télétravail a été massivement adopté à l'échelle de la planète.