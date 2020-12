L'OMS accusée d'avoir conspiré avec l'Italie pour cacher un rapport accablant sur le Covid-19

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a conspiré avec le ministère italien de la Santé pour retirer un rapport révélant la mauvaise gestion du pays au début de la pandémie de coronavirus, selon le Guardian et le Financial Times.

Alors que l'Italie était le premier pays européen à être englouti par la pandémie, ce rapport était rédigé par le scientifique de l'OMS Francesco Zambon et dix collègues européens, et financé par le gouvernement koweïtien, pour tirer les leçons de la situation et fournir des informations aux pays qui n'avaient pas encore été touchés.

Ce document, accablant pour l'Italie, a été publié sur le site web de l'OMS le 13 mai avant d'être retiré le lendemain. Ses 102 pages révèlent que le plan italien de lutte contre les pandémies n'avait pas été mis à jour depuis 2006 et que, faute de préparation, la réponse initiale des hôpitaux a été "improvisée, chaotique et créative". Il a fallu du temps pour que des directives officielles soient disponibles, ajoute le rapport.

Le document aurait été retiré à la demande de Ranieri Guerra, directeur général adjoint de l'OMS. Il était directeur général de la santé préventive au ministère italien de la Santé entre 2014 et fin 2017, et était donc chargé de mettre à jour le plan de lutte contre les pandémies conformément aux lignes directrices établies par l'OMS et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Et Ranieri Guerra fait aujourd'hui partie des scientifiques du groupe de travail Covid-19 du gouvernement italien.

Ce rapport est utilisé par les enquêteurs travaillant sur une possible négligence des autorités en Lombardie, région la plus durement touchée. Son auteur, Francesco Zambon, a été convoqué trois fois pour parler aux enquêteurs mais a été empêché de le faire par l'OMS, qui a insisté pour que lui et les dix autres chercheurs impliqués dans la production du rapport bénéficient d'une immunité. Seul Guerra a été entendu par les procureurs début novembre, mais le contenu de l'audience n'a pas été divulgué, rapporte Le Guardian. Zambon, de son côté, affirme que Guerra a menacé de le licencier s'il ne modifiait pas la partie du texte faisant référence au plan obsolète.

A l'époque, l'OMS n'a pas expliqué pourquoi le rapport a été retiré. L'organisation a finalement réagi la semaine dernière, en expliquant qu'il "contenait des inexactitudes et des incohérences".