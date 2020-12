Présidentielle américaine : la Cour suprême inflige un nouveau revers à Donald Trump

La Cour suprême des Etats-Unis a infligé un important revers à Donald Trump, vendredi 11 décembre, en refusant de se saisir d'un recours formulé par les autorités du Texas. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, l'annulation du vote des électeurs de quatre Etats remportés le 3 novembre par le démocrate Joe Biden, la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, ce qui aurait entraîné une victoire de Donald Trump. Or, les neuf sages de la Cour suprême - dont six sont Républicains et trois ont été nommés par Donald Trump - ont estimé que le Texas n'est pas en droit de se mêler de l'organisation des élections dans d'autres Etats américains.

La fin de partie est donc très proche pour Donald Trump, qui n'a toujours pas concédé sa défaite à l'élection présidentielle du 3 novembre. Les Grands électeurs doivent se retrouver ce lundi 14 décembre pour enregistrer leurs votes, qui devraient majoritairement se porter sur le démocrate Joe Biden : il est crédité de 306 grands électeurs, contre 232 à Donald Trump. Un porte-parole de ce dernier a jugé que le rejet "ferme et rapide" par la Cour suprême du recours n'est "pas une surprise" et a dénoncé des "tentatives sans fondement" de la part du camp républicain. Donald Trump a de son côté écrit sur Twitter que la Cour Suprême "nous a laissé tomber". Il a accusé les juges de n'avoir fait preuve "ni de sagesse, ni de courage".

Le président du Parti républicain du Texas, Allen West, a de son côté écrit un communiqué virulent : "Peut-être que les Etats respectueux des lois devraient s'allier et former une Union d'Etats qui respecteraient la Constitution", a-t-il affirmé dans un communiqué.

Depuis l'échec de Donald Trump à l'élection présidentielle, la cinquantaine de plaintes déposées par son camp ont toutes - à une exception près - été rejetées par les tribunaux ou abandonnées.

L'investiture de Joe Biden doit se dérouler le 20 janvier.