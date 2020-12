Un établissement scolaire hors contrat du 19e arrondissement fermé par la préfecture et le Parquet de Paris

La préfecture de police et le parquet de Paris annoncent dans un communiqué, la fermeture de MHS-Paris un établissement scolaire hors contrat du 19e arrondissement souligne Le Monde.

MHS se présente ainsi sur son site "établissement scolaire Laïque et Non confessionnel (...) MHS Paris est unique par sa conception de l’éducation pour tous sans aucun préjugés et en acceptant la liberté de conscience personnelle de tout un chacun." et "nous veillons à appliquer rigoureusement les programmes de l’Education Nationale et que nous mettons un point d’honneur à les dépasser afin de préparer nos élèves de manière sereine aux études supérieures."

« C’est un lycée à “éthique musulmane”. Depuis son ouverture en 2015, il a fait l’objet de quatre contrôles administratifs, qui ont mis en lumière son ancrage communautaire », précise une source policière. Il était dans le viseur de la cellule départementale de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire (CLIR) ajoute le quotidien du soir.

Jusqu'à la fin novembre, près d'une centaine de collégiens et lycéens étaient scolarisés dans ces locaux de près de 500 mètres carrés précise France Inter.

Le communiqué officiel indique que cette fermeture entre dans le cadre de "la lutte contre l'islamisme" et "toutes formes de séparatismes".

Hanane Loukili, la directrice de l'établissement, se dit choquée car "le combat que mène l'école est justement contre la radicalisation parce qu'on forme des citoyens respectueux de leur pays".

La MHS school, fermée par l’Etat, a donc décidé de tenir une conférence de presse ce jeudi pour «rétablir des vérités» et compte faire «appel de cette décision» annonce Le Parisien.