Sevran : des copropriétaires affrontent à mains nues des dealeurs qui veulent s'installer dans leur résidence

Un immeuble très récent de Sevran, livré il y a deux ans, est situé dans un secteur stratégique pour le trafic de stupéfiants en Seine-Saint-Denis, cela engendre des tensions raconte Le Parisien.

Les dealeurs mettent la pression sur les résidents et les propriétaires, pour installer leur trafic, dans le sous-sol et dans les parties communes. Les occupants ont décidé de ne pas se laisser faire.

Lundi 7 décembre, alors qu'ils s'apprêtaient à investir le vaste parking en sous-sol, les dealers ont été reçus par une trentaine de pères de famille qui les ont repoussé à mains nues.

Les trafiquants était dissimulés sous des cagoules. Le face-à-face a tourné à l'affrontement et des coups ont été échangés. Le groupe est revenu quelques minutes plus tard, armé de couteaux et de marteaux, mais a dû battre une nouvelle fois en retraite.

Face à la situation, les habitants de la résidence exigent une réaction des pouvoirs publics.