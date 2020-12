Allemagne : Angela Merkel pour de nouvelles restrictions face à la hausse du nombre de nouveaux cas (2 fois plus qu'en France) et de décès (près de 600 en 24 heures)

L'Allemagne fait état d'environ 20 000 nouveaux cas d'infections quotidiennes, deux fois plus qu'en France, et près de 600 morts en 24 heures. Ce matin dans une intervention pleine d'méotion devant le Bundestag, Angela Merkel s'est déclarée favorable aux propositions d'un groupe d'experts visant à la fermeture au plus tard entre Noël et la mi-janvier de tous les magasins non alimentaires et des écoles notamment.

Le gouvernement fédéral et les dirigeants de régions doivent avant Noël se retrouver pour discuter d’éventuelles mesures face à la propagation de la pandémie. Plusieurs régions particulièrement touchées, comme la Bavière et la Saxe, ont déjà pris les devants.

Libération constate : "Berlin a misé sur un confinement léger et la responsabilité des citoyens face à la pandémie. Mais la flambée des cas remet en question cette ligne".

Il y a deux jours, Süddeutsche Zeitung, le grand quotidien de la gauche libérale regrettait «Le pays se réfugie dans une étrange indifférence, regrette . Ce ne sont plus seulement des retraités ou des malades qui meurent mais des enfants et des sportifs ! Mais cela ne semble déranger personne. A part les proches des défunts.»