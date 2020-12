Rubin Ritter, co-PDG de Zalando, démissionne pour s'occuper de sa famille afin que sa femme puisse poursuivre sa carrière

Un PDG qui démissionne de son poste pour que sa femme puisse plus facilement mener sa carrière, c'est plus que rare. C'est pourtant le cas de Rubin Ritter, co-PDG de Zalando, une des plus grandes sociétés européennes de vente en ligne. Fondé en 2008, Zalando, basé à berlin, présente 3.000 marques de chaussures et de vêtements, avec 14.000 employés dans 17 pays européens.

Ritter (37 ans) avait un contrat qui durait jusqu’en 2023 mais il quittera ses fonctions dès l’année prochaine. Zalado salue son attitude : "«Si le conseil de surveillance regrette clairement la décision de Rubin, nous avons le plus grand respect pour la motivation personnelle sous-jacente et nous apprécions grandement sa transparence et son ouverture en donnant au conseil et à l’entreprise suffisamment de temps jusqu’à son départ pour sécuriser les prochaines étapes de cette transition de direction,"

Aucune information n'a été communiquée sur le poste actuel de l'épouse de Ritter, ni sur le secteur dans lequel elle travaille souligne CNN.