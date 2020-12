Un numéro vert mis en place par le ministère de l'Economie pour les petits patrons en détresse

Depuis le 27 avril dernier, le ministère de l’Économie, a mis en place une cellule d’écoute et de soutien psychologique dédiée aux chefs d’entreprise. Ce numéro vert 0.805.65.50.50 fonctionne en continu jusqu’à 20 heures, 7 jours sur 7 signale Le Figaro. Depuis le printemps, plus de 1400 petits patrons ont appelé.

Bercy s’est appuyé sur l’association Apesa, pour déployer ce service d’aide. l’Apesa a vu le jour en 2013, sous l’impulsion de Marc Binnié, greffier au tribunal de commerce de Saintes, marqué par le suicide de plusieurs chefs d’entreprise qui avaient fait faillite. L'association rassemble désormais un réseau de 1196 psychologues, trois séances gratuites sont prévues dans le cadre de la prise en charge.

«Nombre d’entrepreneurs ont trouvé des ressorts pour surmonter la première vague. Pendant quelques mois, ils ont pensé que l’épreuve était derrière eux mais ils se retrouvent de nouveau la tête sous l’eau. Et là, ils n’ont plus de solution», relève une psychologue "qui assure quatre fois par mois des astreintes de six heures pour répondre aux appels des dirigeants heurtés de plein fouet par la crise".