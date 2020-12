Téléthon : la collecte en très forte baisse, avec 58,29 millions d'euros de dons

Le compteur du Téléthon 2020 a atteint 58,29millions d’euros de promesses de dons en faveur de la recherche sur les maladies rares, a annoncé dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 décembre l’association AFM-Téléthon.

"Dans ce contexte sanitaire qui a conduit à l'annulation d'un très grand nombre d'animations dans les villes et les villages, les Français ont été au rendez-vous de ce Téléthon exceptionnel: celui des plus grandes victoires de son histoire", se sont félicités les organisateurs dans un communiqué. Néanmoins, ce chiffre est en très forte baisse par rapport à l'édition 2019, qui avait permis de récolter 74,6 millions d'euros pendant la durée du Téléthon en lui-même et 87 millions au total (le compteur restant ouvert encore un peu de temps après l'événement).

"D'habitude, il y a 12.000 communes qui participent au Téléthon, soit une sur trois, 250.000 bénévoles et 5 millions de Français. La très grande majorité de ces animations est empêchée aujourd'hui", avait expliqué plus tôt cette semaine la présidente de l'organisation AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment, dans un entretien à l'AFP. Or, "le terrain, c'est 40% de la collecte», et notamment «l'addition de tout petits dons", avait-elle fait valoir.

En 2018, le Téléthon s'était achevé avec 69,3 millions d'euros de promesses au compteur, un chiffre considéré comme faible à l'époque, notamment à cause du fait que l'organisation de l'événement caritatif avait été bousculé par la mobilisation des Gilets jaunes. En 2017, les dons avaient dépassé 75 millions d'euros (en forte baisse, à l'époque imputé à la mort de Johnny Hallyday) et en 2016 la collecte avait atteint 80,3 millions.