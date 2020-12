Le Fonds de solidarité universel s'arrêtera le 31 décembre annonce Bruno Le Maire

La fin du "quoiqu'il en coûte" ? « Nous allons retirer un certain nombre d’aides progressivement lorsque ce n’est plus nécessaire », a annoncé ce matin sur BFMTV le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Ainsi le fonds de solidarité universel de 1 500 € qui bénéficie à toutes les entreprises qui ont perdu 50 % de leur chiffre d’affaires va s'arrêter : « Il ne sera pas poursuivi après le 31 décembre parce que les activités économiques auront repris », a expliqué le ministre parlant d'un soutien désormais ciblé sur le splus fragilisés : donner plus à ce qui ont moins. "Plus de justice et plus d'efficacité économique".

Une aide continuera, donc, à être versée aux établissements qui sont fermés ou fortement touchés comme les restaurants, les hôtels ou les salles de sport "C'est normal"