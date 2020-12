Le gouvernement ne devrait pas revaloriser pas le Smic en plus de la hausse automatique selon Jean Castex

Invité de BFMTV mercredi matin le Premier ministre a indiqué que le salaire minimum ne sera "vraisemblablement" pas revalorisé cette année au-delà de ce que recommande le groupe d'experts sur le Smic, soit "entre 1 et 1,2%".

Le rapport remis mardi à la ministre du Travail Elisabeth Borne préconise de s'en tenir à la revalorisation automatique du salaire minimum.

"Compte tenu de la conjoncture, (ce) sera quand même une hausse qui évidemment n'est pas merveilleuse, mais pas négligeable non plus", a ajouté Jean Castex. Fin novembre, l'inflation était en hausse de 0,2% sur un an selon l'Insee.

Le salaire minimum s'établit actuellement à 1.219 euros net mensuels. Il pourrait passer à environ 1230 euros au 1er janvier avec la revalorisation automatique.