Isolement de 7 jours au retour pour les Français qui sont partis faire du ski en Suisse ou en Espagne

Interrogé ce mercredi matin, sur BFMTV à propos des stations de sport d'hiver, fermées en France, en Allemagne, et en Italie, mais ouvertes en Suisse ou en Espagne, le Premier ministre a répondu : "On va instaurer une quarantaine avec les préfets limitrophes, il y aura des contrôles aléatoires à la frontière. Vous serez placés en quarantaine de sept jours et vous subirez des tests. La conclusion à en tirer est que je ne vais pas en Suisse. C’est mon devoir de protéger mes concitoyens et d’autres pays n’ont pas la même conception, c’est leur droit",

Le Premier ministre a ajouté, regrettant le manque d'harmonisation au niveau européen : "Je m’évertue à appeler tous les collègues. Le Premier ministre italien, la chancelière allemande et la France sont alignés. Les Espagnols et les Suisses ne s’orientent pas vers ces décisions, mais l’action diplomatique continue".

Concernant les fêtes de fin d'année, Jean Castex a rappelé que les déplacements seraient possibles dans tout le pays, et qu'un couvre-feu serait établi entre 21h et 7h du matin sauf le soir de Noël et le soir du Jour de l'An.