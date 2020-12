Coronavirus : hausse des ventes en ligne, des livreurs meurent de surmenage en Corée du Sud

Les ventes en ligne avaient déjà connu une croissance fulgurante ces dernières années, mais le Covid-19 a renforcé cette tendance. Le volume du e-commerce a augenté de 42 % dans l’alimentaire en Corée du Sud, augmentant aussi la pression sur les livreurs indépendants qui travaillent pour les grandes plateformes souligne Le Monde.

Résultat : "quinze livreurs ont trouvé la mort cette année en Corée du Sud, selon les syndicats. Un phénomène nommé « kwarosa », littéralement « mourir de surmenage »"

Certains des sites sud-coréens de vente en ligne proposent une livraison « chongal baesong », « aussi rapide qu’une balle », et des produits frais « à la vitesse d’une fusée ». Avec le service premium, un produit commandé avant minuit sera livré avant 7 heures. Et si le client change d’avis, il n’a qu’à déposer le produit devant sa porte et cliquer, un livreur viendra le reprendre aussitôt.

Le Monde cite l'exemple d'un livreur de 36 ans, qui a 280 colis à livrer en une journée. On l'a retrouvé mort chez lui après qu'il ait prévenu la société pour laquelle il travaillait qu'il ne pourrait finir ses livraisons.