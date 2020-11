Le prix Goncourt est attribué à Hervé Le Tellier pour son roman «L'Anomalie» chez Gallimard

Programmé pour le 10 novembre, le prix Goncourt a été finalement été décerné quelques semaines plus tard en guise de solidarité avec les librairies fermées durant le confinement. Les jurés ont accordé après plusieurs tours de votes le prix a Hervé Le Tellier pour son roman L'Anomalie.

L'histoire de L'Anomalie aborde le thème de la réalité et de la perception que nous en avons. L'auteur navigue entre plusieurs genres de la science-fiction au roman psychologique tout en passant par le polar, son désir étant de réconcilier plusieurs branches de la littérature. Avec une narration cinématographique, l'auteur ne renie pas cette comparaison et durant l'annonce de son prix il confesse qu' «Il y a une dimension cinématographique, une dimension d'arches narratives comme dans les séries aussi. Il est vrai que ça ne me déplairait pas de voir ce que ça peut donner sur un écran».

L'auteur est président de l'Oulipo depuis 2019, mouvement littéraire qui a eu en son sein des auteurs prestigieux tels que George Perec, Raymond Queneau ou Italo Calvino.

Maintenant que les librairies sont ouvertes, il ne reste plus qu'à vou jeter sur l'ouvrage pour découvrir si le Goncourt cuvée 2020 vaut le détours.