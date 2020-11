Un Français sur dix a quitté sa résidence principale à l'occasion du deuxième confinement, un million de plus que lors du premier confinement

Selon un sondage Odoxa-CGI pour France Info et France Bleu publié ce lundi, 10% des Français, soit plus de cinq millions de personnes, ont quitté leur résidence principale à l'occasion du deuxième confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Soit un million de plus que lors du premier confinement.

Parmi ceux qui ont quitté leur domicile principal, 14% sont des Franciliens, 13% viennent des Hauts-de-France et 11% d'Occitanie selon France Info.

Les Français vivent moins bien ce deuxième confinement : 32%, près d'un tiers d'entre eux se sent déprimé, +7 points par rapport au premier confinement.

Sondage a réalisé auprès d'un échantillon de 3 003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par internet du 13 au 19 novembre 2020.