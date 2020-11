Coronavirus : la Haute Autorité de Santé recommande de vacciner en 5 phases avec priorité aux Ehpad

Dans un communiqué diffusé ce matin, la Haute autorité de santé (HAS) recommande une vaccination en 5 étapes progressives en France. Les personnes âgées résidant en Ehpad devraient être vaccinées en priorité : le but est de "protéger en priorité les plus vulnérables et ceux qui s'en occupent". Les personnels qui travaillent en Ehpad feraient aussi partie des premiers vaccinés. Cela ferait un million de personnes, donc deux millions de doses, puisqu'il faut deux injections.

Les personnes âgées résidant en Ehpad ou autre hébergement collectif représentent «un tiers des décès» selon la HAS.

Dans un deuxième temps, seraient vaccinés les personnes de plus de 75 ans, les 65-74 ans avec comorbidités, les professionnels de santé de 50 ans et plus ou avec comorbidités.

Dans un troisième temps, on vaccinerait les plus de 50 ans ou moins de 50 ans avec comorbidités, et l'ensemble des personnels de santé. Dans un quatrième temps, seraient vaccinées les personnes fortement exposées par leur métier .

Et dans une cinquième phase, les plus de 18 ans, bref tout ceux qui le souhaitent.

"La HAS est aussi favorable à une vaccination volontaire et rappelle que prioriser est nécessaire pour diminuer les hospitalisations et les décès tout en préservant le système de santé." précise Le Figaro