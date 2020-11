Covid-19 : "L'issue est en vue", selon Boris Johnson

Alors qu’Emmanuel Macron doit s’exprimer ce mardi pour dévoiler de nouvelles mesures et la stratégie du gouvernement sur le déconfinement, nos voisins européens sont confrontés à des calendriers similaires. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est exprimé ce lundi 23 novembre sur la situation sanitaire. Il a tenu à rassurer la population sur la question de la lutte contre la pandémie de coronavirus au Royaume-Uni.

Boris Johnson a déclaré que l'issue était « en vue » dans le combat contre la Covid-19. Le Premier ministre a également annoncé aux députés son plan pour sortir, au début du mois de décembre, d'un confinement d'un mois en Angleterre.

« Nous avons franchi une étape et l'issue est en vue. Nous devons résister au virus jusqu'à ce que le dépistage et les vaccins viennent à notre secours et réduisent la nécessité de restrictions ».

Boris Johnson avait lui-même été contaminé par la Covid-19 lors de la première vague il y a quelques mois.