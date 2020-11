Danone annonce 1.500 à 2.000 suppressions de postes dont près de 400 en France

Lors du premier confinement, Danone a garanti les emplois et les salaires de tous ses salariés pendant trois mois. Ce matin, Danone annonce un plan de réductions d'effectifs sans précédent souligne Le Figaro, en péambule d'une interview du PDG de Danone, Emmanuel Faber.

"On ne procède pas à des suppressions de poste de gaieté de cœur. Elles concernent 2% de nos salariés essentiellement dans les sièges, et nous le ferons selon les principes et la culture de dialogue et d'accompagnement social de Danone" répond le PDG

Selon Le Figaro c'est "le plus grand plan de réduction d'effectifs de l'histoire de Danone : 1500 à 2000 postes seront supprimés dans les sièges mondiaux et locaux, «avec jusqu'à 25% des effectifs de nos sièges mondiaux», précise le groupe. De quoi réduire de 20% les coûts de structures (frais généraux, administration...) et économiser 700 millions d'euros d'ici 2023."

Pour Le Monde : "Un plan d’économies d’un milliard d’euros est présenté, lundi, pour retrouver la confiance des actionnaires alors que l’action a perdu plus d’un quart de sa valeur en 2020".